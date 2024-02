Lana e uncinetto per le pazienti oncologiche a Taranto e Martina: un progetto di ACTO Puglia

La sezione pugliese dell’associazione ACTO (Alleanza Contro il Tumore Ovarico) in collaborazione con Gomitolorosa porta la lanaterapia in ospedale con un progetto dedicato alle pazienti (ma anche ai pazienti che vorranno) durante l’attesa nel Day Hospital Oncologico: i centri interessati sono il San Giuseppe Moscati di Taranto e il Valle d’Itria di Martina Franca.

Già in settimana le volontarie di ACTO stanno provvedendo a consegnare alle pazienti un kit contenente un uncinetto, un gomitolo di lana, lo schema da realizzare, le istruzioni di base,

materiale informativo e di sensibilizzazione.

Gomitolorosa, fondata a Milano nel 2012 dal dottor Alberto Costa, senologo di grande esperienza, promuove il lavoro a maglia per favorire il benessere dei pazienti impegnati in terapie mediche nonché la solidarietà verso soggetti più deboli, facendo leva sul recupero delle lane autoctone e sulla salvaguardia dell’ambiente.

Prima del progetto con ASL Taranto, l’associazione era già attiva in Puglia su Bari, al Policlinico.

