L’associazione Polizia di Stato di Mesagne premia i suoi atleti vincitori all’Interregionale di Judo

Sì è svolto domenica 07 Aprile 2024, presso il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana, il secondo Trofeo Interregionale di JUDO, organizzato dalla Scuola Judo-Difesa Personale “Tiger” del maestro Giuseppe Milone, il cui gruppo sportivo fa capo alla sezione mesagnese dell’Associazione Polizia di Stato, presieduta da Angelo Romano.

L’iniziativa, a cui hanno partecipato circa 250 atleti in rappresentanza di numerose società sportive da Puglia e altre Regioni (tra cui Campania e Lazio), è stata patrocinata dal Comitato Regionale di Bari e coordinata dalla Presidenza Nazionale del C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) attraverso il coordinatore nazionale della disciplina Judo, maestro Franco Penna, che ha organizzato la partecipazione di validi dirigenti nazionali come il Maestro Roberto Fortunati, coordinatore regionale del Lazio settore Judo, e il coordinatore nazionale degli arbitri professionisti, maestro Mauro Ponzi.

Una gara intensa e di elevato livello agonistico per una giornata speciale per lo sport sul territorio provinciale, così come ha rimarcato il presidente regionale del C.S.E.N. Domenico Marzullo nel corso del suo intervento, che si è posto in piena sintonia con il progetto da parte dell’associazione di far crescere, anche attraverso l’attività sportiva ed agonistica, il senso del rispetto delle regole e della legalità.

Ottimi risultati per la “Tiger”, classificatasi seconda come società, a soli due punti dalla prima, per effetto di un infortunio ad un atleta che ha probabilmente compromesso l’esito finale: complessivamente sono state conquistate 8 medaglie d’Oro, 5 medaglie d’Argento e 5 medaglie di Bronzo.

Mattia Lupo, che in occasione del precedente Seminario Interdisciplinare, tenutosi lo scorso 11 febbraio, aveva acquisito l’attestato, il riconoscimento e l’abilitazione di “Allenatore Self defense”, nella giornata di domenica 7 aprile ha sostenuto, con particolare successo, l’esame per la cintura nera ed ha disputato brillanti combattimenti conquistando la Medaglia d’Oro.

Sara Gioia, alla quale in occasione del medesimo Seminario era stata consegnata la cintura nera, conseguita di diritto al campionato nazionale svoltosi il 18 e 19 novembre dello scorso anno a Riccione, ha conquistato una medaglia d’Oro nella categoria Under 23 e la medaglia d’Argento in altra categoria, così come Massimiliano Nardelli, cintura verde, medaglia d’ Oro nella categoria Cadetti e medaglia d’Argento in altra categoria.

Vladimir Damiano Sternativo, cintura nera, ha conquistato una meritatissima medaglia d’Oro nella categoria Senior. A seguire, Cristian D’Angela, cintura arancione, ha conquistato una medaglia d’Argento nella categoria Cadetti. Poi Pierpaolo Tagliente, cintura marrone, che nella categoris Under 23 si è aggiudicato la medaglia d’Oro e Angelo Valentino, cintura verde, che ha conquistato la medaglia d’Oro nella categoria Esordienti.

Il maestro e gli atleti sono poi stati ulteriormente premiati nel pomeriggio di venerdì 3 maggio in cui, oltre a tutti gli atleti, con le rispettive medaglie conquistate, erano presenti tantissimi genitori e familiari dei ragazzi, una significativa rappresentanza della sezione mesagnese dell’Associazione Polizia di Stato dell’Associazione e la dottoressa Anna Maria Scalera, Assessora alle Politiche Sociali e ai Percorsi di Legalità del Comune di Mesagne.

Il presidente Romano, da sempre promotore della diffusione dei valori dell’Associazione attraverso lo sport, ha ringraziato il maestro Milone e tutti gli intervenuti, rinviando alle prossime attività.

Marina Poci

