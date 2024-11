Latiano: al cimitero inaugurata area destinata ai defunti musulmani

C’è anche uno spazio destinato alla tumulazione di cittadini di fede musulmana che risiedono sul territorio comunale nella nuova estesa area cimiteriale di Latiano, in cui si potranno edificare cappelle tumulare a terra per i prossimi 20/30 anni: la cittadina del Brindisino è il terzo comune in tutta la Puglia, dopo Bari e Gioia del Colle, ad offrire sepoltura con un’area apposita ai musulmani, confermandosi comunità solidale, accogliente e includente.

Da più di un trentennio a Latiano risiede, perfettamente integrata nel tessuto socio-economico e culturale, una folta comunità marocchina, seconda soltanto a quella ostunese (ma a fronte di una popolazione complessiva di circa un terzo rispetto a quella della Città Bianca), tanto che la moschea latianese, situata in una perpendicolare di via Mesagne, durante i periodi di preghiera è considerata un punto di riferimento provinciale, e non soltanto, per i fedeli di religione islamica, qualunque sia la loro nazionalità.

Da circa due anni l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Maiorano e la città di Tan-Tan, località situata nel profondo Sud del Marocco, hanno sottoscritto un accordo di gemellaggio tra le due comunità che rappresentano.

Inoltre, periodicamente la sala Flora di Palazzo Imperiali si trasforma in sede diplomatica, ospitando la Sezione Consolare mobile di Napoli del Regno del Marocco (che comprende la circoscrizione di cui fanno parte Campagna, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia) per consentire ai marocchini di tutto il Sud Italia il rinnovo di passaporti e carte d’identità.

Marina Poci

