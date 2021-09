Latiano, digitalizzazione del Comune: si passa al PagoPa

Il passaggio obbligato al sistema PagoPa, rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi avviato dal Comune di Latiano per migliorare e semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione – fanno sapere il Sindaco, Cosimo Maiorano e l’Assessore Innovazione Tecnologica, Eugenio Altavilla.

Tutti i pagamenti, dovuti alla Pubblica Amministrazione, dovranno essere eseguiti obbligatoriamente attraverso il sistema PagoPa a mezzo bonifico su cono corrente bancario o postale, attraverso una piattaforma accessibile a tutti (cittadini, professionisti ed imprese) collegata al portale del Comune di Latiano sia da dispositivi fissi che mobili.

Si tratta di uno dei passaggi più attesi della trasformazione digitale nel comune, grazie anche ai contributi ottenuti dal Fondo per l’Innovazione, modernizzando l’iter amministrativo semplificando le transazioni economiche e riducendo costi e tempi delle procedure rendendole più sicure.

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha avviato il rinnovamento dell’infrastruttura digitale garantendo una copertura con banda ultra larga con l’obiettivo di portare una connettività di almeno 100Mbs. Iniziativa partita grazie all’Accordo di Programma stipulato tra Regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito della Strategia Nazionale.

I lavori saranno realizzati dalla società Infratel Italia Spa, senza costi per la cittadinanza e dietro controllo e sostegno da parte degli uffici tecnici comunali.

