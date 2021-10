Latiano, partiti i lavori per il rifacimento delle strade

In questi giorni sono partiti a Latiano i lavori per il rifacimento integrale del manto stradale delle seguenti vie: Viale Aldo Moro, Via della Vite, Strada vicinale Smargiasso 2, Via Michele Buongiorno (tra Via Piemonte e Viale M.L.King), Via Padre Bernardo, Via A. Rubino, Via Kennedy (tra Via Cavour e Via De Gasperi), Via De Gasperi (tra Via San Vito e Via Kennedy), Via Einaudi, Via Osanna, Via Colonnello Montanaro, Via Buozzi, Via Cesaria, Via E. D’Ippolito, Strada vicinale Corcioli, Via Manzoni e Via Cavour.

Un altro progetto, che è in fase di approvazione, è quello di un finanziamento di 321mila euro che permetterà, all’Amministrazione Comunale, di intervenire sulla manutenzione di ulteriori strade.

Il sindaco Cosimo Maiorano dichiara :“Se ci fosse una disponibilità economica illimitata si farebbero, in un solo istante, tutte le strade della nostra città. Comunque, se pazientiamo un po’ arriveremo nel breve tempo possibile ad avere tutte le vie cittadine con il manto stradale completamente rinnovato. Siamo a lavoro anche per la redazione di un progetto per la manutenzione straordinaria delle strade interpoderali.Un grazie al settore del “Lavori Pubblici” per il proficuo impegno”.

Doriana Calò