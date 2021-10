Latiano, piano comunale di Protezione civile: arrivano 20mila euro

di Doriana Calò

Il Comune di Latiano e “l’Associazione Volontari Protezione Civile Città di Latiano”, il 24 agosto 2020, hanno presentato un progetto per la partecipazione ad un bando regionale, per la quale venivano stanziati dei finanziamenti per aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile: al Comune sono stati riconosciuti 20mila euro (su un massimo di 30mila euro).

Come riferito dal responsabile operativo dell’Associazione Volontari Protezione Civile della città di Latiano, Francesco Leo, parte del finanziamento andrà alla variazione e all’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile per adeguarlo alle linee guida del 2019 di modo che, il Comune possa inserire dati, informazioni, mappe e tutto ciò che possa rendere più facile la consultazione per un intervento efficace. È uno strumento importante questo che renderà tempestivo l’intervento in caso di emergenze e come previsione delle stesse. L’altra parte del finanziamento verrà utilizzata per strumentazioni, piuttosto che attrezzature e opere per contrastare il rischio idrogeologico e idraulico, in quanto il comune di Latiano è uno tra quelli con un elevato rischio.

Spiega Francesco Leo: “L’Associazione Volontari Protezione Civile della Città di Latiano ha partecipato a questo progetto mediante la mia persona quale Funzione 3 Coordinamento Volontario nel Centro Operativo comunale e grazie alla partecipazione di Coordinamento delle Associazioni di Volontari di Protezione Civile e gruppi comunali della provincia di Brindisi – una struttura di II livello della regione Puglia che coordina tutte le associazioni e gruppi comunali della provincia attraverso Giannicola D’Amico”.

Il Presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, il consigliere Maurizio Bruno, ha dichiarato che il finanziamento messo a disposizione è l’occasione che hanno i sindaci, dei comuni interessati, di aggiornare questi piani per avere un quadro completo e aggiornato che consenta, agli operatoti, di intervenire con maggiore celerità nei momenti di emergenza.