Latiano premiata tra i comuni Ricicloni di Puglia 2021

di Doriana Calò

LATIANO – La XIII edizione di “Comuni Ricicloni Puglia” 2021, ha visto il comune di Latiano (che è servito dalla ditta Monteco) arrivare secondo – subito dopo Cisternino – in tutta la provincia di Brindisi per l’alta percentuale di raccolta differenziata pari al 78,1% e sedicesimo nella classifica regionale, per questo motivo l’Assessore all’Ambiente dott.re Vito Quarato ha ritirato l’attestato che lo certifica in occasione di un importante evento tenuto a Bari.

L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente con il sostegno di Eurosintex, Progeva e Corgom, premia tutte le comunità locali – dunque amministratori e cittadini – che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Le classifiche sono stilate su base regionale e il premio assegnato ai comuni che raggiungono una media percentuale pari o superiore al 65%.

Il sindaco di Latiano, Cosimo Maiorano, ringrazia i concittadini per tale risultato e per la dedizione nel differenziare i rifiuti, ma allo stesso tempo fa sapere:” Contestualmente manifesto rabbia nei confronti di quei pochi incivili che, imperterriti, continuano a non differenziare e ad abbandonare rifiuti di ogni genere nelle nostre campagne. Per contrastare tale fenomeno è in atto un’azione chiara e operativa attraverso una sinergia tra comuni, Regione, provincie, AGER e forze dell’ordine per : il potenziamento delle dotazioni tecnologiche di controllo del territorio (foto trappole, droni, utilizzo delle Polizie metropolitane e provinciali); revisionare il meccanismo per cui tutti i rifiuti abbandonati sui cigli stradali vengono conteggiati come indifferenziato, con ricadute negative su percentuali di TD e su ecotassa; attivare un Focus su pneumatici, inerti e amianto, sempre in chiave d supporto ai comuni e miglioramento delle reti di recupero con i consorzi. Siate rispettosi e civili dell’ambiente e della bellezza del nostro territorio”.