Latiano: Regione Puglia autorizza centro cure palliative da 24 posti

La Regione Puglia ha autorizzato la realizzazione di un nuovo hospice a Latiano: si tratta di un importante passo avanti nell’assistenza palliativa nel Brindisino, che consentirà di rafforzare l’offerta di servizi dedicati ai pazienti affetti da malattie gravi e inguaribili.

La struttura sorgerà nell’ex mobilificio Colazzo e sarà dotata di 24 posti letto, come confermato dal parere favorevole rilasciato recentemente alla Cooperativa Sociale San Bernardo. L’analisi regionale ha evidenziato un fabbisogno complessivo di 38 posti letto per l’intera provincia di Brindisi, 12 dei quali già assegnati all’hospice situato nell’ospedale di Mesagne.

Il parere di compatibilità ottenuto ha validità di due anni dalla data di rilascio. La richiesta di permesso definitivo è stata presentata anche all’ufficio SUAP del Comune di Latiano, mentre è ancora in via di definizione il cronoprogramma per la ristrutturazione dell’immobile.

“Questo è un traguardo significativo e sono estremamente soddisfatto”, ha dichiarato Giuseppe Natale, direttore generale della Cooperativa Sociale San Bernardo. “L’apertura di un nuovo hospice nella nostra provincia rappresenta un passo fondamentale per ampliare l’offerta di servizi di assistenza palliativa a favore di pazienti affetti da malattie gravi o terminali. Il nostro obiettivo è migliorare la loro qualità di vita e offrire sollievo dal dolore, sia a loro che alle loro famiglie. Voglio esprimere la mia gratitudine per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nel potenziare l’assistenza sanitaria per la popolazione. Ho sempre lavorato per garantire assistenza a chi ne ha bisogno, prestando particolare attenzione alle fasce più vulnerabili. È fondamentale, soprattutto nell’ambito dell’hospice, accompagnare i pazienti per alleviare il loro dolore fisico e psicologico”.

Come capofila del servizio di assistenza domiciliare integrata per l’ASL di Brindisi, Natale ha ribadito l’impegno a offrire servizi efficiente, anche per la tranquillità dei famigliari che affidano i pazienti gravi a strutture deputate alle cure palliative.