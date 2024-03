Lotta contro l’inquinamento da plastica: Ceglie Messapica premiata a Milano

C’è anche Ceglie Messapica tra i 111 Comuni Italiani Plastic Free 2024, premiati con il riconoscimento a forma di tartaruga ideato dall’organizzazione di volontariato Plastica Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica: la consegna è avvenuta nei giorni scorsi nel meneghino Teatro Carcano, in una cerimonia patrocinata dal Parlamento europeo, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal Comune di Milano.

Ceglie è l’unico Comune della Provincia di Brindisi ad essere stato premiato: in Puglia ad avere superato la valutazione del comitato interno in merito a cinque parametri (lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus) ci sono Spongano, Castro, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Mottola, Manduria e Castellaneta.

A ritirare il premio per il comune di Ceglie Messapica c’erano l’assessore con delega all’ecologia Antonello Laveneziana e la vicesindaca Mariangela Leporale.

Alla presenza delle autorità cittadine e nazionali, nonché di esperti e scienziati, agli amministratori accorsi da tutta Italia è stato consegnato, oltre alla tartaruga simbolo dell’associazione, anche un attestato di virtuosità a seconda del proprio livello di impegno.

“Un riconoscimento tanto desiderato e meritato grazie al lavoro di tanti. Clean up, eventi, iniziative, incontri con i cittadini e con le scuole, il protocollo d’intesa, ci hanno portato a ricevere il riconoscimento 2024, anche grazie al preziosissimo contributo di chi si è messo a disposizione. Continueremo nei prossimi mesi a strutturare ancora meglio questa bellissima progettualità”, ha commentato l’assessore Antonello Laveneziana.

“C’è tanto ancora da fare ma la strada intrapresa è quella giusta. Far parte dei 111 comuni Plastic Free per il 2024, l’unico nella provincia di Brindisi, è sicuramente motivo di orgoglio. Ceglie Messapica è protagonista grazie a questo ulteriore riconoscimento che si aggiunge a quelli ottenuti recentemente nella mobilità sostenibile”, hanno dichiarato il sindaco Angelo Palmisano e la vicesindaca Mariangela Leporale.

