Medieval Fest, il Natale a Brindisi è un viaggio nella storia

La versione natalizia del Medieval Fest è in programma dal 16 al 18 dicembre 2022 nella History Digital Library all’interno della Casa del Turista sul lungomare di Brindisi.

È un viaggio nel passato ai tempi di Federico II, nel Borgo dei Saperi e dei Sapori, fra dame, cavalieri, antichi mestieri e giochi della tradizione, anche in versione digitale, pensati per un pubblico chiamato a partecipare a divertenti sfide fra i vicoli della città reale e percorsi virtuali.

Un modo originale di conoscere le bellezze della Puglia con una fruizione ludica, che non disdegna l’approfondimento culturale. Una città, Brindisi, dalla storia millenaria, della quale si trovano affascinanti tracce nelle chiese, negli edifici, nei musei, ma che non manca di coste fra le più belle d’Italia, fra oasi naturali e parchi marini, e di una deliziosa tradizione culinaria che non può che soddisfare il più esigente dei visitatori.

Il Medieval Fest rientra tra gli eventi del Natale in Puglia organizzati in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia, FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione e Pugliapromozione.

Le iniziative promosse con il claim “Puglia, autentica meraviglia. A Natale” faranno vivere la magia del periodo riscoprendo riti e tradizione, ascoltando storie e leggende.

Il programma completo dell’evento a Brindisi è sul sito www.medievalfest.it

Tutti gli eventi che renderanno speciale il Natale in Puglia sono sul sito www.viaggiareinpuglia.it