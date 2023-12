Mesagne, Giornata del Sociale: animazione, degustazioni e laboratori

Si svolgerà oggi, 8 dicembre, dalle 10 alle 22, a Mesagne in piazza Caduti di Via D’Amelio (nei pressi della Chiesa di san Pio), la prima edizione de “La Giornata del Sociale”, una manifestazione che riunisce tutte le realtà impegnate in attività finalizzate al bene comune e alla crescita sostenibile della comunità.

L’evento è organizzato dalle associazioni “Apulia Tourism and Food”“Melitea” e “Gli Amici di Snoopy”, è patrocinato da città di Mesagne, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Gal Terra dei Messapi ed è sostenuto dal Centro Servizio per il Volontariato – CSV Brindisi – Lecce.

L’appuntamento ospiterà stand espositivi, degustazioni, momenti laboratoriali e si animazione.

Chiuderà la manifestazione il concerto di Gianmarco Carroccia, interprete ufficiale di Lucio Battisti.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui