Meteo, oggi parentesi fresca poi da domani qualche pioggia

Le temperature massime odierne si sono tenute sotto la media del periodo, influenzate anche dal vento proveniente da nord, nord-est, Brindisi ha registrato una temperatura massima di 12,6°C. Ma già da sta sera i venti ruoteranno e prevarrà lo scirocco anche nella giornata di domani.

Domani oltre a essere una giornata umida per via del vento da sud-est, sarà anche piovosa su buona parte della Puglia centro-meridionali con possibili temporali sul lato Ionico. Temperature minime intorno ai 13°C nel basso salento e i 9°C a nord della regione. Le massime invece subiranno un aumento che le farà arrivare fino 16°C nel salento.

Anche la prima parte di venerdì 6 dicembre sarà a tratti piovosa poi dal pomeriggio ci sarà spazio per un miglioramento.