Musica salentina nel Parco di Muro Tenente per Appia in Tabula

La musica tradizionale salentina, contaminata dalla ricerca su antichi testi in “griko”, è protagonista questa sera (venerdì 30 luglio 2021, ore 21.30) del settimo appuntamento con “Appia in Tabula”, il cartellone di spettacoli estivi del Parco Archeologico di Muro Tenente. In scena la cantante Ninfa Giannuzzi e il chitarrista e produttore Valerio Daniele. “Aspro”, che in griko significa “Bianco”, è il titolo dello spettacolo ma anche di un disco che ha i ritmi della musica tradizionale salentina e la ruvidezza dell’antica lingua grika, in un suono volutamente in bilico fra acustico, elettrico ed elettronico.

Lo spettacolo musicale è gratuito. Sarà necessario solo un piccolo contributo per il parcheggio custodito (3 euro) e per l’ingresso al Parco (2 euro – Visita il Parco dei Messapi), se non si possiede la tessera sostenitore. Nel corso della serata sono previsti laboratori didattici per i più piccoli e sarà disponibile un servizio di Food & Drinks.

Una zona del Parco sarà riservata alla vendita dei prodotti agricoli del progetto “Hortus”, coltivati all’interno di Muro Tenente nel rispetto del Codice dei Beni Culturali e della biodiversità del suolo.

Appia in Tabula è realizzato in collaborazione con la Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Brindisi e Lecce, i comuni di Mesagne e Latiano e con il contributo della Regione Puglia – Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo – azione 5.

www.appiaintabula.it

tel. 3458723113

Per acquistare tessere, biglietti e prenotare: https://www.appiaintabula.it/eventi-e-spettacoli/

Il parco è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 12.30 e dal venerdì alla domenica dalle h. 17.00 alle h. 19.30.