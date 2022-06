Nasce Brindisi Experience, tour operator esperienzale

A Brindisi nasce Brindisi Experience, un tour operator esperienziale di incoming. È un contenitore che dispensa esperienze di ogni tipo da vivere sul territorio brindisino e nel resto della Puglia. Si parte dai classici tour guidati con guide professionali abilitate, ai voli panoramici, gite in barca, pranzo e cene su imbarcazioni di pregio, sia per comitive che di coppia, in questo caso in un mood più romantico. Inoltre, Brindisi Experience organizza, su richiesta, transfer da Brindisi alle varie località pugliesi, molte delle quali è complicato da raggiungere, avendo a disposizione vetture, pulmini o auto di lusso, a seconda delle esigenze.

Brindisi Experience è contattabile, anche tramite WhatsApp al +393899359910 oppure via mail all’ indirizzo info@brindisiexperience.com

È consultabile anche il sito, www.brindisiexperience.com