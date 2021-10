Nasce “Officine 24”, idee e tecnologia per i giovani

Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 19:30 in Piazza Francesco Montanaro (ex piazza coperta), l’Amministrazione Comunale di Latiano informa i cittadini che si procederà all’inaugurazione del Centro Polifunzionale con l’intitolazione della sala teatrale e musicale al cantautore Fabrizio De Andrè e l’inaugurazione di “Officine 24 – Community Lab”, vincitore del progetto Luoghi Comuni iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti finanziata con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

Officine24 – un progetto sviluppato dalla Cooperativa IMPACT con la collaborazione di alcuni partner presenti sul territorio – ha come obiettivo quello di creare un grande laboratorio di comunità – inclusivo ed accogliente – con attività rivolte a tutte le fasce di età: giovani, adulti e bambini.

Il punto principale del progetto sono i giovani, ai quali si offriranno occasioni di aggregazione, sviluppando competenze spendibili nel mondo del lavoro e stimolando la loro voglia di migliorarsi.

A seguire si potrà visitare la mostra di pittura “Jazz e musica popolare” a cura di Savino D’Andrea e il tutto si concluderà con un tributo a Fabrizio De Andrè con la musica del gruppo musicale “I Maltesi”. Il tutto nel rispetto delle misure anti-covid

Doriana Calò