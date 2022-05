Neet Working Tour a Brindisi con la ministra Dadone

Venerdì 13 e sabato 14 maggio ci sarà a Brindisi il Neet Working Tour, l’iniziativa promossa dalla Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone in stretta sinergia con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale.

Neet Working Tour rientra nel “Piano Neet”, un progetto strategico per l’emersione e l’orientamento dei ragazzi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tour è una vera e propria campagna informativa itinerante dedicata ai Neet (Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che attualmente non studiano, non lavorano e non fanno formazione e che grazie alle attività del tour potranno beneficiare di iniziative di orientamento e assistenza gratuita.

La tappa di Brindisi prenderà vita In piazza Santa Teresa dove sarà allestito un vero e proprio villaggio voluto per aumentare le occasioni di confronto tra i/le giovani e le numerose realtà istituzionali e del terzo settore.

In particolare, l’iniziativa vedrà la partecipazione dell’Agenzia Nazionale Giovani, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Università del Salento, Università di Bari, Unioncamere, Invitalia, Ente Nazionale Microcredito, Elis, Consulenti del lavoro, Coldiretti, Fondazione Vodafone, Confartigianato, Confitarma, Costa Crociere e Manpower con stand espositivi e attività di orientamento e informazione.

La serata di venerdì 13 maggio si concluderà con la realizzazione dell’evento musicale “Street Activity”, promosso attraverso il coinvolgimento diretto di giovani artisti locali della scena urban.

È stato inoltre siglato in data odierna un accordo di collaborazione tra Agenzia Nazionale Giovani e Comune di Brindisi, al fine di intraprendere, a partire da questa iniziativa, un percorso comune volto alla promozione di eventi, attività, ed opportunità che favoriscano la partecipazione e l’attivazione dei giovani nel territorio.

“Siamo molto felici ed orgogliosi di poter ospitare quest’iniziativa – dichiara Giulio Gazzaneo, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili – In questi anni abbiamo moltiplicato gli sforzi per dare risposte e restituire opportunità ai giovani della città, ed anche quest’evento andrà in questa direzione come occasione di informazione, orientamento e accompagnamento verso le misure attive per i giovani, il mondo della formazione e del lavoro”.

PROGRAMMA

Venerdì 13 maggio:

h 16:00 | Ritrovo presso Piazza Santa Teresa, Brindisi e apertura degli stand espositivi

h 16:30 | Saluti istituzionali

h 17:00 | Interventi a cura dei promotori dell’iniziativa

h 18:00 | Intervento della Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone

h 19:00 | Evento musicale Street Activity

Sabato 14 maggio:

h 10:00 | Ritrovo presso Piazza Santa Teresa, Brindisi e apertura degli stand espositivi

h 10:30 | Inizio attività di intrattenimento a cura di Radio ANG

h 11:00 | Attività di orientamento presso gli stand a cura dei partner

h 12:00 | Fine dei lavori