Nuovo appello dell’attrice Helen Mirren per salvare gli ulivi salentini dalla xylella

“Dopo più di 10 anni ancora non si è riusciti a trovare una vera soluzione per la diffusione della Xylella che attacca gli ulivi. Gli splendidi ulivi monumentali della Piana sono sotto attacco. Tutti devono svegliarsi e capire la portata di questa incipiente tragedia. Il mio desiderio è che questi ulivi possano salvarsi. Non possiamo perdere un patrimonio millenario che è patrimonio dell’Italia intera. Il mio desiderio è che si salvino e con loro che l’economia olivicola del Salento possa rinascere”: lo ha detto l’attrice premio Oscar Helen Mirren, che questa mattina ha partecipato a Tricase alla presentazione in anteprima nazionale del volume “Il Mezzogiorno del fotografo Uli Weber”, dedicato al Sud d’Italia, un viaggio per immagini che si snoda dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all’Abruzzo.

Ad accompagnare le fotografie sono proprio i testi dell’attrice britannica, impegnata con l’associazione Save the Olives che si batte per la salvaguardia del patrimonio olivicolo.

Parte della vendita del volume sarà devoluto proprio alle attività dell’associazione.

Questo non è il primo appello per preservare gli ulivi dell’attrice, che ama molto il Salento e da anni trascorre gran parte dell’anno nella sua masseria di Tiggiano.