Oria, un semaforo “provvisorio” sulla Provinciale da 6 mesi provoca code e incidenti

Un piccolo cunicolo sotto il manto stradale da mettere in sicurezza da oltre sei mesi rallenta il traffico, e provoca tamponamenti a catena (l’ultimo nel pomeriggio di venerdì). Due province, quelle di Brindisi e Taranto, che si ritrovano da marzo con un imbuto stradale semaforizzato proprio nella direttiva del mare, tra Oria e Manduria. Accade sulla strada provinciale 57 all’altezza di una masseria turistica: sotto l’asfalto si trova un piccolo cunicolo perdonale (quattro metri circa).

Alcune crepe sulla strada hanno consigliato un intervento di messa in sicurezza del piccolo sottopasso: i lavori sono iniziati nello scorso mese di Aprile e non sono mai stati completati. Nel frattempo i semafori provvisori collocati sui due sensi di marcia, che impediscono il passaggio contemporaneo per evitare di sovraccaricare la strada all’altezza del cunicolo, provocano rallentamenti importanti e risultano anche pericolosi se, come accade spesso, sono teatro di tamponamenti a catena con feriti.

Probabilmente l’unica situazione in Puglia in cui un semaforo temporaneo è in funzione da metà anno.

A Oria è sorto un comitato spontaneo di cittadini che chiede alla Provincia di accelerare l’intervento di messa in sicurezza (la fine dei lavori era prevista per lo scorso mese di giugno), eliminare i semafori e ripristinare il normale traffico su un’arteria di collegamento fondamentale, anche sul piano turistico.