Ostuni: avviato Tavolo di Collaborazione per riqualificare Viale Pola e campo sportivo

Due nuovi progetti di riqualificazione urbanistica, relativi a viale Pola e l’area dell’attuale campo sportivo, saranno finanziati dalla Regione Puglia con un importo di 20.000 euro attraverso il processo partecipativo denominato “C.U.O.R.I. – Centralità Urbane di Ostuni da Riconnettere e Integrare”.

Sarà costituito un Tavolo di Collaborazione che permetterà di dare vita al concorso di idee e vedrà in un primo momento la partecipazione dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di collaborazione: l’Amministrazione comunale di Ostuni, rappresentata dall’Assessore all’urbanistica e dal Dirigente del settore Ambiente; il Forum della Società Civile che avrà il ruolo di mediare tra le associazioni aderenti e l’Amministrazione comunale rappresentando le istanze delle realtà associative locali organizzate; il Distretto Urbano del Commercio, rappresentato dai componenti del proprio Consiglio direttivo che avrà il ruolo di rappresentare le istanze e le proposte del tessuto imprenditoriale ostunese e l’Ordine degli Architetti della provincia di Brindisi, rappresentata da propri delegati che avrà un ruolo di supporto tecnico alle decisioni.

Il Tavolo potrà poi essere allargato ad ulteriori enti o istituzioni che verranno ritenuti fondamentali in relazione ai temi emersi nel corso del processo, come per esempio consulte di quartiere, che potranno formarsi durante il processo.

