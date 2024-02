Ostuni: Cavalcata di Sant’Oronzo presente a una fiera equestre in Germania

L’Associazione Culturale Cavalcata di Sant’Oronzo di Ostuni ha partecipato alla fiera biennale internazionale Pferd Bodensee che si è tenuta a Friedrichsafen dal 16 al 18 febbraio. Si tratta di una manifestazione dedicata a sport equestri, allevamento dei cavalli e attrezzature sportive, che si tiene nel sud della Germania.

L’Associazione è stata presente al Gran Galà con un cavallo di razza Murgese, bardato con la mantiglia tipica della Cavalcata di Sant’Oronzo, montato dal suo Cavaliere Rinaldo Francioso, in qualità di ambasciatrice di una tradizione plurisecolare e di portabandiera della Puglia, unica regione italiana presente a questo straordinario evento.

L’esperienza ha goduto del patrocinio dell’amministrazione comunale di Ostuni e ha contato sulla collaborazione dell’Accademia Nazionale di Arte Equestre “Il Nero Luminoso”, dell’ANAMF (Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo delle Murge e dell’Asino di M.F.), del GAL Alto Salento e dell’associazione equestre Asd Il Piccolo Ranch di Martina Franca.

“Sicuramente la parola “sacrificio” è la parola chiave di questo evento: portare un cavallo bardato con cavaliere in Germania non è per niente cosa semplice”, fanno sapere orgogliosamente dall’associazione.

