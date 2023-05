Parco Braico, festa dello sport con gli studenti dell’Alberghiero

L’Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi il 25 maggio scende in campo nel parco della Scuola “Il Cesare Braico” per celebrare lo Sport nelle dimensioni vincenti del gioco, della salute e del benessere inclusivo.

Promossa dall’Istituto diretto dal prof. Cosimo Marcello Castellano – con il supporto degli Uffici Scolastici Regionali e di Ambito Territoriale – la festa avrà come protagonisti nel ruolo di giocatori studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, accompagnati dai loro tutor/ coach docenti di educazione fisica in sfida su: sport di squadra ( calcio, pallavolo, basket, baskin) , tornei di calciobalilla , badminton, tennis da tavolo, lancio del vortex.

Non solo sport… In un integrato percorso di orientamento al disegno di vita e successo , la Scuola si apre alla dimostrazione e condivisione del Talento nei laboratori di scienze degli alimenti, di lingue straniere, TIC , di transizione energetica dei supergreen, delle discipline vocazionali di enogastronomia e accoglienza turistica attraverso il “ gioco” delle parole – Kahoot e crosswords- storie social Instangram – e saggio di gusto “ sano “ ed energetico di centrifugati e snacks preparati da studentesse e studenti.

In apertura, i saluti del Dirigente Scolastico, Cosimo Marcello Castellano, del Dott. Giuseppe Silipo Direttore Generale USR Puglia, del Dott. Mario Trifiletti Dirigente Ufficio I USR Puglia, della Dott.ssa Tiziana Di Noia Dirigente USP di Brindisi , del Dott. Giantommaso Perricci Referente USR Puglia su Progetto Scuola, Sport e Disabilità, del Sig. Giuseppe Pinto Presidente CIP Puglia.

La giornata si concluderà con la premiazione dei partecipanti , tutti vincenti per spirito inclusivo di gioco e relazione in un percorso finalizzato a contribuire alla diffusione e al potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella scuola, a sostenere l’educazione scientifica alimentare e i corretti stili di vita tra gli studenti, a promuovere l’outdoor education, con tutti i suoi benefici.

E’ questa la visione della Festa dello Sport che nelle parole del Dirigente Scolastico “vuole essere per l’Istituto Sandro Pertini di Brindisi occasione di ritorno alla sana socialità in sinergia con le azioni PNNR di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica sul territorio”.