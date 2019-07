Pizzica in Tour, partenza col botto. Ad Agosto tappa ad Ceglie e Ostuni

È partito ieri, da Leporano, il Pizzica in Tour. Il fortunato festival di Pizzica e Taranta promosso dall’associazione culturale “Le Radici del Sud” ha inaugurato i battenti dalla piccola località di Leporano. Una partenza col botto per la prima tappa dove si è registrata una presenza superiore a 2000 persone. Il presidente – Piero Albanese – spiega che ci aspettavamo un gran successo ma non in queste dimensioni.

La formula vincente, il format e l’euforia dei ragazzi delle radici del Sud hanno premiato ancora una volta il lavoro intenso e duro dei mesi scorsi, per offrire ai turisti e abitanti dei nostri paesi una serata all’insegna della cultura, tradizioni e musica.

Il “Pizzica in Tour” dopo essere partito da Leporano, farà tappa il 05 Agosto a Ceglie Messapica, in Piazza Plebiscito, il 12 Agosto ad Ostuni, in piazza della Libertà, il 17 Agosto in Molise, a Capracotta e il gran finale il 30 Agosto a Locorotondo, in piazza Mitrano. Sicuri del gran successo di tutte le tappe ringraziamo fin da ora tutti coloro che si scateneranno con noi a ritmo di pizzica.