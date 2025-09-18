La prevenzione scende in piazza: il Tour della Salute fa tappa a Brindisi

Continua il percorso per le piazze italiane del Tour della Salute, l’evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita: questo fine settimana, per la sua decima tappa, il tour arriva in Puglia, a Brindisi.

Sabato 20 e domenica 21, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, Piazza della Vittoria si trasformerà in un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 8 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, a valutazione audiometrica e a test dell’equilibrio.

Saranno disponibili, inoltre, uno sportello dedicato alla salute orale e uno riservato ai colloqui con un medico veterinario sui problemi degli animali da affezione.

Contestualmente saranno proposte diverse attività ludiche e aggregative, per grandi e bambini, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria, nell’ottica della prevenzione e della salvaguardia del benessere psicofisico.

L’iniziativa è promossa da Asc Attività Sportive Confederate, con i patrocini del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, con il contributo non condizionato di Eg Stada Group.

“La prevenzione, pilastro fondamentale per la sostenibilità del nostro sistema sanitario, è essenziale per intervenire tempestivamente nella gestione di molte malattie, ma ancora oggi tanti nostri concittadini vi rinunciano per difficoltà di accesso o motivi economici”, afferma Salvatore Butti, general manager & managing director di Eg Stada Group. “In tale contesto, progetti come il ‘Tour della Salute’, che promuovono una cultura della prevenzione attraverso attività di sensibilizzazione vicine alla comunità, rappresentano un’iniziativa concreta di responsabilità sociale, perfettamente in linea con la nostra purpose aziendale, di prenderci cura della salute delle persone”, conclude Butti.

Quest’anno il Tour della Salute tocca 15 località in altrettante Regioni. Giunto alla sua settima edizione, dal 2018 a oggi ha permesso di effettuare circa 60mila consulti medici gratuiti, che in molti casi hanno consentito di rilevare patologie con conseguenze potenzialmente gravi.