Porta Spiderman nei reparti oncologici pediatrici: benedetto da Papa Francesco

Ha cominciato giocando in casa con i suoi figli, poi ha iniziato a farlo negli ospedali della provincia di Bari, soprattutto a beneficio dei piccoli pazienti ricoverati nei reparti oncologici: Tommaso Lorenzini, 41 anni, di Ruvo di Puglia, vivaista durante la settimana, da circa cinque anni passa le domeniche travestito da Spiderman ad allietare la degenza ospedaliera dei bambini affetti da gravi patologie tumorali che, alla vista delle sue movenze, per qualche attimo riescono a mettere da parte aghi e disinfettanti e ritrovano il sorriso.

Adesso anche Papa Francesco ha benedetto la sua opera di volontariato, scrivendogli una lettera firmata dall’assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato monsignor Roberto Campisi, con la quale “Sua Santità assicura il ricordo all’Altare e ringrazia per i momenti di serenità che offre ai piccoli pazienti, ricordando che il sorriso è una carezza, un dono di grande valore”.

Il sogno di Lorenzini, che di cuore ringrazia il Santo Padre per l’attenzione, è ora poter portare il suo amato supereroe in Vaticano, onde poter ricevere di persona la benedizione per la sua missione.

Marina Poci

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui