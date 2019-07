Puglia Book Fest, quaranta autori presentati nel cuore del Centro storico

Saranno più di quaranta le presentazioni di libri nell’ambito del Puglia Book Fest, la manifestazione dedicata ai libri, alla letteratura e ai saperi che animerà il centro storico di Brindisi nei giorni 12, 13 e 14 luglio.

Il programma della manifestazione è stato presentato nel dettaglio nel corso della conferenza stampa svoltasi a Palazzo di Città alla presenza del sindaco Riccardo Rossi.

Cinque le location del centro storico sedi del Puglia Book Fest: il giardino dell’ex convento Santa Chiara, il Polo Bibliomuseale “Ribezzo” in piazza Duomo, l’ex complesso delle Scuole Pie, il Chiostro di San Paolo Eremita e Palazzo Nervegna.

Questo il programma delle presentazioni degli autori nazionali invitati al Festival.

Venerdì 12 luglio, presso il giardino dell’ex Convento Santa Chiara, alle ore 21.00, si terrà lo spettacolo per bambini con protagonista Geronimo Stilton “Nel mondo dei draghi”, mentre alle ore 22.00 il cantautore Francesco Tricarico presenta il suo libro edito da La Nave di Teseo “Palla persa- Una favola d’amore”. Presso l’ex complesso delle Scuole Pie, alle ore 21.00, Piergiorgio Odifreddi presenta il suo libro edito da Rizzoli “Dialogo tra un cinico e un sognatore”, mentre nel Polo Bibliomuseale “Ribezzo” in piazza Duomo, alle 21.30, Costantino D’Orazio ci parlerà del suo “Leonardo svelato” edito da Sperling&Kupfer. Nel chiostro di San Paolo Eremita alle ore 21.00 Linda Lanzillotta (ex vice presidente del Senato) presenta “Il paese delle mezze riforme” mentre alle 22.00 sarà la volta di Gabriella Genisi con “Pizzica amara”, un giallo ambientato nel Salento edito da Rizzoli.

Sabato 13 luglio, presso il giardino dell’ex Convento Santa Chiara, alle ore 21.00, l’attrice Chiara Francini presenta “Un anno felice” edito da Rizzoli e a seguire, alle ore 22.00, l’attore Ascanio Celestini sarà protagonista con il suo libro “Barzellette” edito da Einaudi. Presso l’ex complesso delle Scuole Pie, alle ore 21.0, Rosario Pellecchia, voce storica di Radio 105 presenta il romanzo “Solo per vederti felice” edito da Mondadori. Il giornalista Attilio Bolzoni sarà al Polo Bibliomuseale “Ribezzo” alle ore 20.30 con il suo “I padrini dell’antimafia”. Sempre al Ribezzo Angelo Consoli presenterà “European Psycho” (Aracne Editore). Mentre nel chiostro di San Paolo Eremita alle ore 22.00 si terrà la prima edizione del Puglia Book Fest con autori pugliesi.

Domenica 14 luglio, nel giardino dell’ex Convento Santa Chiara, alle ore 20.30, Rita Dalla Chiesa presenta il suo libro “Mi salvo da sola” edito da Mondadori e alle ore 22.00 Catena Fiorello ci parlerà di “Tutte le volte che ho pianto” edito da Giunti. Presso l’ex complesso delle Scuole Pie alle ore 21.30 Michela Marzano presenta “Idda” edito da Einaudi mentre nel chiostro di San Paolo Eremita Francesca Cavallo presenta il libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, un vero caso editoriale tradotto in tutto il mondo.

Accanto ai libri anche spazio per il teatro e le mostre. Venerdì 12 luglio si terrà la performance di Barbonaggio teatrale di e con Ippolito Chiarello e la partecipazione di Sara Bevilacqua, Barbara Toma, Antonio Guadalupi e Gianmarco Di Totero. Sabato 13 luglio, inoltre, alle ore 21,00, nel Chiostro di san paolo Eremita ci sarà uno spettacolo pdi burattini a cura di Enzo Toma con i suoi “Racconti della Digital History Library”.

La mostra–installazione “Viaticum” di Caio Gracco sarà ospitata nel Chiostro di San Paolo Eremita, mentre la mostra fotografica dal titolo “Il mondo inquadrato” di Cinzia Rossi si terrà all’interno dell’Ex convento Santa Chiara.

Ampio spazio sarà dedicato agli editori e autori pugliesi. Sono infatti, più di 25 gli editori che hanno accettato di esporre i propri volumi all’interno del Festival, portando in città le loro produzioni e i loro autori.

Il festival è organizzato dall’Associazione Puglia Book ETS con il patrocinio del Comune di Brindisi e la collaborazione della rivista Amazing Puglia e della libreria Feltrinelli point Brindisi. Sponsor della manifestazione Chemgas, Consorzio ASI Brindisi, Sanofi, Rosy e Paola Barretta, Locopress Industria Grafica. Official Partner: Inchiostri di Puglia, Rotary Club Brindisi, Fondazione “Tonino Di Giulio”, Recensionilibri.org, Ristorante Piazzetta Colonne, Hotel Executive Inn, Hotel Orientale.