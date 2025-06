Puglia, crisi idrica: parte la campagna contro gli sprechi di AQP

Contro la crisi idrica che sta colpendo la Puglia, con le riserve di acqua in diminuzione, Acquedotto Pugliese lancia una campagna rivolta ai cittadini con l’obiettivo di spingerli a mettere in campo azioni quotidiane per evitare sprechi: il titolo dell’iniziativa è “Siamo in riserva” ed è attiva da oggi in tutti i territori serviti dall’ente.

AQP ricorda che quella in corso è la crisi idrica più grave dall’inizio del millennio, tanto che la disponibilità idrica totale degli invasi, da cui l’ente copre oltre la metà del fabbisogno, “è inferiore del 42% rispetto ai valori medi storici. E la portata media delle sorgenti irpine che pesano per un terzo sul mix di fonti è in calo di oltre il 29%”.

Il livello di severità idrica per il potabile in Puglia rilevato dall’osservatorio permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale “resta medio tendente a elevato; alla vigilia dell’estate 2024 era medio. Nella contingenza, dunque, è necessario risparmiare più acqua possibile”. AQP ricorda inoltre che “la Puglia e i Comuni campani gestiti sono riusciti a superare il 2024 senza interruzioni al servizio, in controtendenza rispetto alle sofferenze registrate da ampie aree del Sud Italia. Un risultato frutto della particolare interconnessione del sistema gestito da Acquedotto pugliese, fra i più grandi e complessi al mondo, e delle innovazioni gestionali e infrastrutturali attuate”.