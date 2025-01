Puglia, culle per la vita soltanto negli ospedali: la mozione sarà discussa in consiglio regionale

Sarà discussa oggi, 28 gennaio, in seno al consiglio regionale pugliese, la mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico (prima firma Lucia Parchitelli), e sostenuta dal capogruppo di Fratelli d’Italia Renato Perrini, che punta a consentire l’installazione delle culle “per la vita” esclusivamente nei presidi ospedalieri dotati di reparti di Neonatologia e Pediatria, oppure, al di fuori delle strutture sanitarie, solo in presenza di un protocollo con le ASL che disciplini la presa in carico dei piccoli immediatamente dopo.

Dopo la morte del piccolo di poche settimane, trovato nella culla gestita dalla parrocchia barese di San Giovanni Battista, la mozione punta a promuovere una corretta distribuzione del presidio salvavita negli ospedali in cui vi siano unità operative capaci di trattare le necessità dei neonati e, qualora si autorizzino strutture non sanitarie a collocare le culle nelle proprie sedi, suggerisce la sottoscrizione di una convenzione in grado di assicurare il collegamento diretto con il più vicino punto di primo soccorso neonatale, in modo tale da garantire cure immediate al neonato.

Il testo presentato si pone anche l’obiettivo di impegnare la Giunta e gli assessori alla Sanità e al Welfare a promuovere campagne informative sulla gravidanza desiderata e sul parto in anonimato: “Vogliamo che le donne non si sentano mai sole davanti alle scelte più difficili, e vogliamo farlo attraverso la rete dei Comuni, dei Consultori e delle strutture sanitarie territoriali preposte. Nessuna donna deve sentirsi giudicata per le scelte che, in situazioni estreme, si trova a compiere. Per questo serve una comunicazione attenta e capillare sui servizi e le possibilità offerte a tutte le donne”, dichiarano Parchitelli e Perrini.

