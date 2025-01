Puglia: in arrivo concorsi pubblici per assumere 2000 infermieri e 1000 oss

La Regione Puglia ha definito le procedure per l’assunzione di infermieri e operatori socio sanitari in tutte le aziende sanitarie pugliesi: “Per garantire una copertura adeguata del fabbisogno prevediamo sia necessario assumere circa 2000 infermieri e 1000 operatori socio-sanitari. Per il reclutamento di questi operatori della sanità saranno indetti concorsi unici regionali, gestiti da aziende capofila”, ha spiegato il vice presidente e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese.

Per il reclutamento degli infermieri è stata individuata come capofila la Asl Bari, per gli oss la procedura concorsuale sarà avviata dal Policlinico Riuniti di Foggia.

“Per i medici, con l’approvazione da parte della Giunta regionale dei nuovi tetti di spesa per il personale, abbiamo sbloccato le assunzioni e quindi le aziende possono procedere direttamente al reclutamento di oltre 450 medici specializzati”. Infine, in accordo con le organizzazioni sindacali, abbiamo previsto di dare priorità alle procedure di mobilità interaziendale prima di avviare i bandi per i nuovi concorsi. L’obiettivo è quello di consentire ai professionisti di lavorare in modo stabile nella sanità pubblica pugliese, garantendo al contempo alle nostre aziende sanitarie la disponibilità di personale qualificato e pronto a entrare in servizio”, ha concluso Piemontese.