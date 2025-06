Qualità delle acque balneari: Puglia al primo posto in Italia per il quinto anno consecutivo

La Puglia si conferma prima in Italia, per il quinto anno consecutivo, per qualità delle acque di balneazione (eccellenti per il 99,7%), seguita da Friuli Venezia Giulia (99,6%), Sardegna (98,7%) e Toscana (98,2%).

È il risultato delle analisi microbiologiche condotte nel corso di quattro anni (2021-2024) dal Snpa, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, la rete che coordina le diverse Agenzie regionali per l’ambiente presenti sul territorio nazionale, tra cui l’Arpa Puglia.

Dai dati emerge che lungo i circa mille chilometri di costa pugliese la Regione Puglia ha individuato, ai sensi dell’attuale normativa di riferimento, 676 acque destinate alla balneazione, che corrispondono a un totale di circa 800 chilometri: in particolare sono state individuate 254 acque di balneazione in provincia di Foggia, 46 in provincia di Barletta-Andria-Trani, 78 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 139 in provincia di Lecce e 71 in provincia di Taranto.

“Con il 99,7% delle acque classificate nella massima categoria qualitativa, la nostra regione si colloca al primo posto a livello nazionale per il quinto anno consecutivo conferma il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno.