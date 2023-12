Regione Puglia: unanimità per la mozione Capone contro la violenza di genere

Il consiglio regionale pugliese si è espresso oggi, 12 dicembre, e la decisione adottata si fregia dell’unanimità dei consensi: in materia di rafforzamento delle azioni a contrasto della violenza di genere è stata approvata la mozione proposta dalla presidente Loredana Capone e sottoscritta da tutte le consigliere e i consiglieri per il rafforzamento delle azioni a contrasto della violenza di genere.

Con la mozione approvata oggi la giunta della Regione si impegna a stanziare ulteriori risorse per incidere con azioni concrete e mirate al contrasto della violenza di genere, dal maggiore sostegno per i centri antiviolenza, a tutte le attività collaterali (per esempio, laboratori e percorsi di prevenzione e formazione, questi ultimi soprattutto rivolti tutti i soggetti che entrano in connessione con le vittime).

Nello specifico la mozione chiede di collaborare con la task force regionale per individuare ulteriori e necessari interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza; di prevedere nel prossimo Bilancio di previsione 2024 e Bilancio pluriennale 2024-2026 le risorse necessarie a finanziare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere nonché i progetti di formazione e specializzazione di forze dell’ordine, giudici, avvocati, medici, docenti e studenti; di rafforzare le politiche regionali di contrasto alla violenza di genere, aumentando anche l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione pugliese.

Il provvedimento impegna inoltre la giunta ad incrementare la promozione dell’esistenza e della funzione del numero verde 1522, nonché dei percorsi di tutela e di protezione delle vittime di violenza; di sostenere con ulteriori interventi la rete dei soggetti che sul territorio pugliese gestiscono i centri anti violenza e le case rifugio, occupandosi della presa in carico delle vittime di violenza, nonché destinare maggiori risorse ai progetti che tendono a recuperare, ferme restanti le pene e le sanzioni, gli uomini maltrattanti.

Infine nel rispetto delle diverse competenze e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, impegna ad attivare progetti sperimentali (corsi e laboratori) in collaborazione con professionisti per educare alle gestione delle emozioni e all’affettività.

