Ristrutturazione e riconversione dei vigneti: Regione Puglia pubblica avviso

È stato pubblicato da Regione Puglia l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il bando ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, in modo da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

A decorrere dalla campagna 2024/2025, il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, contenute nella “Metodologia per il calcolo e l’utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l’intervento “w001 – Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale.

Possono presentare domanda le imprese individuali agricole, le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola, le cooperative agricole di conduzione

in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: condurre vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo; essere in possesso di un’autorizzazione al reimpianto di vigneto in corso di validità; impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

La compilazione e la presentazione delle domande è effettuata esclusivamente in via telematica, per il tramite di un CAA – Centro Autorizzato di Assistenza Agricola cui è stato conferito mandato o a seguito di registrazione del richiedente nel sistema informativo SIAN (utente qualificato).

Le domande, complete della documentazione richiesta, potranno essere inviate secondo le modalità indicate fino alle ore 23.59 del 14 giugno.

