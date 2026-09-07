San Vito dei Normanni, Piazza Leonardo Leo candidata tra “I Luoghi del Cuore” del FAI

Piazza Leonardo Leo, cuore della vita sociale e culturale di San Vito dei Normanni, è ufficialmente candidata alla tredicesima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Intitolata al più illustre dei figli di San Vito, il compositore Leonardo Leo, la piazza rappresenta uno dei principali punti di riferimento storici, architettonici e identitari della città. Un luogo che, nel corso delle generazioni, ha accompagnato la vita quotidiana della comunità diventando spazio di incontro, socialità e manifestazioni culturali.

La candidatura è nata spontaneamente sul sito del FAI grazie all’iniziativa di un anonimo appassionato. La Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento” ha quindi deciso di raccogliere l’invito e trasformarlo in una vera campagna di sensibilizzazione e partecipazione della comunità.

Il progetto è stato presentato l’11 agosto nell’ambito del ciclo di incontri “Aperistoria” ed è entrato ufficialmente nel vivo sabato 5 settembre, durante la serata di San Vito Sport+ dedicata alla presentazione delle squadre sportive cittadine.

L’obiettivo è raggiungere e superare la soglia dei 3.000 voti, risultato che consentirebbe di candidare la piazza a un intervento di valorizzazione sostenuto dal FAI nel 2027. Tra le ipotesi figurano il completamento dell’arredo urbano, l’aumento delle aree verdi, la pulizia delle facciate e il potenziamento degli spazi destinati agli eventi culturali, particolarmente numerosi durante la stagione estiva.

Votare è gratuito. È possibile farlo attraverso il sito fondoambiente.it, cercando “Piazza Leonardo Leo – San Vito dei Normanni”. Dopo aver inserito nome, cognome e indirizzo email, sarà necessario confermare il voto attraverso il messaggio inviato dal FAI alla propria casella di posta elettronica.

La raccolta proseguirà fino al 15 dicembre. Nelle prossime settimane la campagna sarà estesa alle scuole, alle associazioni, alle attività commerciali e all’intera cittadinanza, con l’avvio anche della raccolta dei voti in formato cartaceo.

L’appello della Pro Loco è rivolto non soltanto ai residenti, ma anche ai sanvitesi che vivono fuori città, ai turisti e a tutti coloro che hanno un legame con San Vito dei Normanni e con il patrimonio storico e culturale della Puglia. L’obiettivo è trasformare una candidatura spontanea in una mobilitazione collettiva per la tutela e la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della città.