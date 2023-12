Screening oncologici: Amati chiede estensione delle fasce d’età

Il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati torna all’attacco del sistema di screening per le malattie oncologiche della Regione Puglia e, insieme ai consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggiero Mennea e al responsabile regionale del settore Sanità di Azione Alessandro Nestola, denuncia le mancata esecuzione delle leggi regionali sugli screening del seno e del colon retto, nella parte in cui non si invitano le classi d’età 45-49 e 70-75. Attualmente, infatti, gli inviti a presentarsi agli esami per la prevenzione del tumore della mammella iniziano a partire dai 50 anni, mentre si fermano ai 69 quelli relativi al cancro del colon retto.

Il gruppo di Azione prende inoltre posizione anche rispetto alla proposta di legge per incentivare la vaccinazione anti-HPV presentata da Pierluigi Lopalco e altri, annunciando che presenterà alcuni emendamenti per estendere la popolazione bersaglio dello screening sulla cervice uterina a classi di età superiori a quelle attuali e, inoltre , proporrà la decadenza dei Dirigenti ASL in caso non estendano gli inviti al 100% della popolazione bersaglio, oggi fissata tra i 25 e 64 anni.

“Una più efficace campagna di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-HPV è cosa buona e giusta, fino a quando sul piano giuridico non si riuscirà a cogliere una modalità legittima per rendere la vaccinazione un dovere nei confronti di se stessi e della collettività. La più diffusa vaccinazione, inoltre, servirebbe negli anni prossimi a ridurre il numero di persone eleggibili allo screening, su cui abbiamo molte omissioni nell’assicurare l’estensione obbligatoria degli inviti al 100% della popolazione bersaglio, almeno sino all’ottobre scorso”, dichiara Amati, aggiungendo che la riduzione della platea di pazienti chiamati a sottoporsi ai controlli è “un modo terribile per condannare a malattia molte persone che potrebbero essere salvate con la diagnosi precoce”.

