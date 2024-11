“Siamo in riserva”: parte la campagna di sensibilizzazione di AQP contro gli sprechi di acqua

È partita la campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi e i consumi eccessivi “Siamo in riserva”, realizzata da Acquedotto Pugliese in collaborazione con la Regione Puglia: “l’emergenza idrica che sta colpendo il nostro territorio, a causa della scarsità di precipitazioni, sta mettendo a dura prova le risorse disponibili”, si legge nella nota diffusa alla stampa, “Non possiamo più ignorare una realtà evidente: l’acqua è un bene prezioso, ma limitato, e agire con urgenza è fondamentale per garantirne l’accesso alle generazioni future”.

Lo scopo della campagna è di condividere con tutte le comunità servite un messaggio urgente sulla necessità di ridurre la pressione sulle reti idriche e, allo stesso tempo, di coinvolgere ogni cittadino ad essere protagonista attivo di un uso responsabile dell’acqua.

L’impegno di AQP nel salvaguardare la risorsa idrica si traduce in misure straordinarie e interventi mirati, tra cui il risanamento delle reti idriche per ridurre le perdite, l’integrazione di nuove fonti per aumentare la disponibilità d’acqua, la promozione del riutilizzo virtuoso delle acque depurate per usi non potabili.

“Ma tutto questo non basta”, concludono da AQP: “Il contributo di ogni cittadino è indispensabile. Ogni piccola azione quotidiana, come limitare gli sprechi e adottare comportamenti più consapevoli, fa la differenza. Agiamo oggi, insieme, per evitare di restare senz’acqua domani”.

Marina Poci