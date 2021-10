“Talento al Centro”, il latianese Kvstrid vince il premio finale

Si è conclusa la prima edizione di “Talento al Centro”, domenica 3 ottobre 2021, il primo talent musicale ideato in pieno lockdown.

Francesco Fedele (in arte Kvstrid) di Latiano (a destra nella foto) e Leonardo Cabiddu (in arte Leo Cabid) originario della Sardegna, hanno vinto ex-aequo il premio finale del talent, cioè la produzione del proprio singolo negli studi di registrazione della Jericho Studios – la sua distribuzione su tutte le piattaforme streaming – un ufficio stampa radio e tv dedicato e il “tutoraggio” personale da parte di Maria Totaro (discografica e label manager) presidente di giuria che ha ascoltato e valutato i demo.

Il giovane latianese, insieme al collega sardo, ha sbaragliato la concorrenza composta da più di 100 demo che sono state caricate, in poco meno di mese, sul sito ufficiale di “Talento al Centro”, alcune delle quali sono state sottoposte al giudizio popolare dei social.

Il talent musicale ideato da Mauro Tatulli – Shopping Center Manager del Centro Commerciale Porte dello Jonio di Taranto di Nhood – in collaborazione con Gianluca Ziza – responsabile eventi di Ciccio Riccio – inizialmente doveva essere realizzato un anno fa, a porte chiuse, quando le gallerie dei centri commerciali erano chiuse per effetto del decreto anti Covid-19, consentendo a tutti di seguire il talent da casa, in tv e per radio; a un anno di distanza invece la risposta del pubblico è stata straordinaria tanto che il Centro Porte dello Jonio a Taranto e Ciccio Riccio sono già a lavoro per la prossima edizione.

