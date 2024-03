Torchiarolo: terminati i lavori di restauro del Santuario della Madonna di Galeano

Sono giunti al termine i lavori di restauro e consolidamento strutturale del Santuario della Madonna di Galeano, a Torchiarolo.

Le opere sono state realizzate grazie a due linee di finanziamento: 170.000 euro finanziati dal GAL Terra dei Messapi nell’ambito della misura 2.3 “Ristrutturazione di attrattori turistici”, a seguito dell’avviso pubblico al quale il Comune di Torchiarolo ha partecipato, aggiudicandosi il contributo, nel 2021; 40.650 euro derivanti da un contributo concesso dalla Regione Puglia nel 2019 per interventi di ripristino strutturale.

La realizzazione delle opere ha richiesto un confronto costante con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lecce, al fine di ricevere le necessarie autorizzazioni per ogni tipo di intervento sul sito. Anche il parco circostante è stato valorizzato con arredi urbani e un adeguato impianto di illuminazione.

“Per tutti noi torchiarolesi, il Santuario rappresenta un luogo di culto, di condivisione e di svago, un luogo di comunità, un luogo del cuore. Aver dato un valore aggiunto alla Chiesa dedicata alla nostra Compatrona Maria SS. di Galeano è motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione comunale”, ha dichiarato il sindaco Elio Ciccarese.

