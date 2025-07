Tumore della prostata: al Fazzi di Lecce il primo paziente pugliese trattato con nuovo farmaco

Nel reparto di Medicina Nucleare dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce il primo paziente in Puglia è stato sottoposto a terapia con Pluvicto (177Lu-PSMA), un farmaco innovativo destinato ai pazienti affetti da carcinoma della prostata metastatico.

Pluvicto è una terapia radiometabolica mirata di ultima generazione che unisce una molecola radioattiva a una proteina in grado di riconoscere e attaccare selettivamente le cellule tumorali, riducendo i danni ai tessuti sani in un approccio alla malattia definito ‘teranostico’ dove la diagnosi e la terapia si fondono in un percorso personalizzato.

La somministrazione di Pluvicto è indicata in pazienti con malattia in fase avanzata, che non rispondono più alle terapie ormonali tradizionali.

Il gruppo di lavoro composto da professionisti medici nucleari, fisici medici, infermieri professionali e tecnici di radiologia garantisce la massima appropriatezza nella selezione e nella gestione terapeutica dei pazienti.

L’introduzione del lutezio conferma l’impegno dell’ASL Lecce nel garantire percorsi di cura all’avanguardia all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro il tumore della prostata, offrendo nuove prospettive di cura e miglioramento della qualità di vita dei pazienti.