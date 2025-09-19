Villanova inclusa tra i porti polifunzionali della Regione Puglia

Il Porto di Villanova è stato ufficialmente censito e incluso tra i 26 porti polifunzionali della Regione Puglia, identificati come nodi strategici per lo sviluppo del sistema portuale regionale. Un riconoscimento importante che lo proietta verso un futuro di crescente rilevanza nel panorama della portualità turistica, come possibile snodo di riferimento per la nautica da diporto e punto di attracco privilegiato per tutti gli amanti del mare.

Oggi, 19 settembre 2025, il Consigliere Comunale Errico Turi, con delega al Porto di Villanova, ha preso parte a un incontro strategico tenutosi presso lo spazio Apulia Digital all’interno della Fiera del Levante.

In occasione dell’incontro è stato presentato il Quadro di Assetto del Sistema dei Porti della Regione Puglia, un documento strategico che definisce principi, obiettivi e indirizzi per lo sviluppo sostenibile della portualità turistica e della nautica da diporto in tutta la regione.

L’evento, moderato dall’avv. Costanza Moreo, dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, ha visto la partecipazione del direttore generale di ASSET Elio Sannicandro e del comandante della Capitaneria di Porto di Bari, Marcello Notaro.