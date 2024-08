Brindisi, violento pestaggio in centro ai danni di un 18enne: denunciati due giovani

Due minorenni sono stati rintracciati e denunciati perché ritenuti responsabili di un violento pestaggio avvenuto ieri sera in pieno centro a Brindisi (tra via Filomeno Consiglio e via Congregazione) ai danni di un 18enne: i due, accusati di lesioni personali in concorso con un terzo ragazzo non ancora identificato, avrebbero bloccato a turno il giovane e l’avrebbero colpito con calci e pugni, anche al volto, riuscendo poi a fuggire dopo l’aggressione.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Perrino di Brindisi: ha riportato ecchimosi ed escoriazioni, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il tempestivo ed efficace intervento degli agenti della Sezione Volanti della Questura di Brindisi ha consentito una rapida individuazione dei presunti responsabili che, a quanto pare, non sarebbero nuovi a episodi del genere.

Marina Poci

(immagine di repertorio)

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui</a