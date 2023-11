A Dubai anche due aziende brindisine per promuovere l’aerospazio pugliese

Ci sono anche due aziende del brindisino tra quelle protagoniste della missione di Regione Puglia negli Emirati Arabi per promuovere imprese e start-up pugliesi operanti nel settore dell’aerospazio.

La delegazione pugliese è presente al Dubai Airshow, il principale evento in Medio Oriente per l’industria aeronautica e spaziale, in programma al Dwc – Dubai Airshow Site, dal 13 al 17 novembre 2023 per promuovere anche negli Emirati, come è già avvenuto in primavera all’Air Show di Parigi, le eccellenze aerospaziali pugliesi e valorizzare la regione come meta ideale per gli investimenti nel campo.

Le aziende del territorio coinvolte sono la Cascione Autotrasporti di Brindisi e la Rev3rd di Pezze di Greco, Fasano.

La Cascione Autotrasporti offre servizi di trasporto d’élite in modalità stradale ed intermodale con silos, centinati e containers, nonché servizi di logistica interna ed esterna ed ogni genere di spedizione internazionale. La Rev3rd realizza tecnologie per l’Additive Manufacturing di grande formato, sviluppando sistemi robotici che, utilizzando plastica PET riciclata o altri materiali in granuli, stampino oggetti di grandi dimensioni, stravolgendo gli standard di prototipazione e produzione per il settore aeronautico, automobilistico, industriale o di design.

“Gli Emirati Arabi Uniti”, come ha osservato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, “sono un mercato di grande interesse per la Puglia con esportazioni complessive in crescita del 77,3% nel 2022 e in ulteriore aumento anche nei primi sei mesi del 2023. Un terreno fertile per puntare anche su un settore innovativo e strategico come l’aerospazio”.