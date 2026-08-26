Alta Murgia in fiamme, quasi 500 ettari distrutti: rogo ancora attivo, in azione Canadair ed elicotteri

Sono quasi 500 gli ettari di vegetazione andati in fumo nel vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri nel Parco nazionale dell’Alta Murgia, in un’area compresa tra i territori di Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato, nel Barese.

Il rogo è ancora in corso e le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta. Sul campo sono impegnati 15 mezzi e 12 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, supportati dai colleghi provenienti dai comandi di Foggia e Taranto e dalla colonna mobile regionale antincendio boschivo del Molise.

Dall’alto stanno operando anche tre Canadair e due elicotteri, impegnati in continui lanci d’acqua per cercare di contenere l’avanzata delle fiamme.

A rendere particolarmente difficili le operazioni è il forte vento, che alimenta il fronte dell’incendio e favorisce la propagazione del fuoco su una vasta porzione del territorio murgiano.

Le fiamme hanno raggiunto anche l’area del poligono di tiro dell’Esercito e quella dell’ex polveriera, aumentando ulteriormente la complessità dell’intervento.

Le squadre restano impegnate nel tentativo di circoscrivere definitivamente il rogo e mettere in sicurezza le zone interessate, mentre sarà possibile effettuare una stima più precisa dei danni soltanto dopo il completo spegnimento dell’incendio.