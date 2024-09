Andria: crolla impalcatura, tre operai precipitano per otto metri nel vano ascensore

Tre operai di una ditta di Altamura specializzata nell’installazione di ascensori sono rimasti feriti nella mattina di oggi, 3 settembre, dopo essere caduti dall’impalcatura su cui stavano lavorando nel vano ascensore di una palazzina di proprietà di Arca Puglia, nel quartiere San Valentino di Andria.

I tre uomini, di nazionalità albanese, hanno 55, 37 e 54 anni: sono stati soccorsi e trasportati con ambulanze del 118 negli ospedali di Andria e Barletta, nei quali sono tutti ricoverati in prognosi riservata.

Per cause in corso di accertamento, i tre lavoratori, mentre stavano intonacando le pareti interne del vano, a causa del crollo dell’impalcatura sono precipitati da un’altezza di quasi otto metri, riportando lesioni e fratture. Il vano ascensore è stato sottoposto a sequestro da parte di PM di turno e sono in corso verifiche da parte dello SPESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ASL BAT.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, sono affidate ai Carabinieri.

Marina Poci

