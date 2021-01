Asl di via Dalmazia, positiva un’infermiera

Un’infermiera in servizio presso gli ambulatori Asl di via Dalmazia è risultata positiva al tampone. Non è il primo caso che si verifica dall’inizio della seconda ondata nella struttura sanitaria di Brindisi. Anche in questo caso sono previsti tamponi per tutti nella giornata di lunedì.

E un caso positivo è stato registrato su uno studente di Francavilla Fontana durante lo screning della popolazione studentesca in corso presso il palazzetto dello sport. Nella prima giornata sono state sottoposte a tampone circa 450 persone.