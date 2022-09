Attenzione, nessuna bambina è stata abbandonata al Perrino

L’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi è venuta a conoscenza di una iniziativa spontanea circa l’aiuto tramite doni per una bambina, ricoverata in Pediatria al Perrino di Brindisi, che sarebbe stata abbandonata dai genitori.

La direzione chiarisce che la bambina non è stata abbandonata bensì è sotto tutela del giudice, che non si tratta di una iniziativa del reparto e che non è possibile che qualcuno acceda in ospedale per lei. La bambina è assistita dall’equipe medica e infermieristica del reparto ed è opportunamente seguita dagli assistenti sociali autorizzati.