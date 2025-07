Bari, cadavere di un uomo non identificato recuperato in mare

Il cadavere di un uomo di età apparente tra i 30 e i 40 anni, con indosso soltanto il costume da bagno, è stato recuperato nelle acque antistanti il lungomare di Bari, in prossimità della spiaggia di Pane e Pomodoro: intorno alle 15 alcuni bagnanti e un diportista avrebbero avvistato il corpo, segnalandolo immediatamente al NUE 112.

Stando alle condizioni del cadavere, che non presenta segni né di violenza né di deterioramento, la vittima non dovrebbe essere rimasta in acqua per più di qualche ora: è possibile che si tratti di una persona colta da improvviso malore durante una nuotata, ma al momento non risulterebbero denunce di scomparsa.

Il corpo è stato recuperato dal personale della Capitaneria di Porto di Bari, intervenuto con due mezzi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, con i sommozzatori, e i sanitari del 118.

