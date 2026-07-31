Bari, i condomini riconoscono il presunto ladro: «Sappiamo chi sei, non tornare»

Un insolito messaggio affisso all’ingresso di un condominio barese sta facendo discutere residenti e cittadini. Alcuni condomini, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ritengono di aver individuato un uomo che avrebbe effettuato un sopralluogo negli spazi comuni dell’edificio con l’intenzione di preparare un successivo furto negli appartamenti.

Per scoraggiarne un eventuale ritorno, i residenti hanno deciso di esporre un cartello rivolto direttamente al presunto malintenzionato con un messaggio molto chiaro: «Sappiamo chi sei, non ci provare».

Il fenomeno dei furti in abitazione continua infatti a rappresentare una delle principali preoccupazioni durante il periodo estivo, quando molte famiglie lasciano le proprie case per le vacanze. Le forze dell’ordine raccomandano di segnalare sempre movimenti sospetti e di utilizzare sistemi di videosorveglianza e dispositivi di sicurezza per rendere più difficile l’azione dei ladri.

L’episodio dimostra anche come la collaborazione tra cittadini possa contribuire a prevenire reati e aumentare il livello di attenzione nei quartieri.