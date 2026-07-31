Cyberbullismo, il racconto di una madre: «Mio figlio ha ritrovato serenità grazie alla Polizia Postale»

Dietro ogni episodio di cyberbullismo si nasconde spesso una sofferenza silenziosa. È la testimonianza di una madre barese che ha deciso di raccontare il difficile percorso vissuto dal proprio figlio, vittima di continue offese e intimidazioni attraverso i social network e le piattaforme di messaggistica.

Secondo il suo racconto, il ragazzo aveva progressivamente perso fiducia in sé stesso, arrivando a isolarsi dagli amici e dalle attività quotidiane. La svolta è arrivata grazie all’intervento della Polizia Postale, che ha avviato gli accertamenti necessari per individuare gli autori delle molestie online e offrire supporto alla famiglia.

La vicenda rappresenta un richiamo importante sull’uso responsabile degli strumenti digitali. Le istituzioni ricordano che il cyberbullismo può avere conseguenze psicologiche molto serie, soprattutto sugli adolescenti, e invitano studenti, genitori e insegnanti a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio di violenza o umiliazione sul web.

Negli ultimi anni le campagne di sensibilizzazione promosse nelle scuole pugliesi hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza del fenomeno, ma gli esperti sottolineano come la prevenzione e il dialogo restino gli strumenti più efficaci per contrastarlo.