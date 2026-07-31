Tragedia in mare a San Pietro in Bevagna, muore un’anziana durante il bagno

Una tranquilla mattinata al mare si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, dove una donna di 86 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana si trovava in acqua insieme a un nipote quando avrebbe accusato un improvviso malore. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e alcuni bagnanti sono intervenuti per riportarla a riva, dove sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, anche se saranno gli accertamenti sanitari a chiarire definitivamente le circostanze.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prudenza durante le giornate caratterizzate da temperature molto elevate. Medici e operatori del soccorso ricordano soprattutto alle persone anziane di evitare le ore più calde e di entrare gradualmente in acqua, limitando gli sbalzi termici che possono favorire l’insorgenza di malori improvvisi.