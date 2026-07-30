Abodi: “La cerimonia dei Giochi del Mediterraneo resterà nella memoria. Attesi Mattarella e Meloni”

A ventuno giorni dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo, il ministro per lo Sport Andrea Abodi si dice convinto che la cerimonia inaugurale del 21 agosto, alle 20.30, sarà uno degli eventi più significativi dell’estate italiana. Lo ha dichiarato a Taranto, al termine del sopralluogo negli impianti sportivi, annunciando la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

«Sono convinto che inizierà uno show che rimarrà nella nostra memoria», ha affermato Abodi, sottolineando che i prossimi ventuno giorni saranno decisivi per completare gli ultimi preparativi. «Non è successo ancora niente: sarà ora che tutta la squadra si concentrerà affinché la cerimonia inaugurale resti nella memoria di tutti».

Per il ministro, l’evento va ben oltre il semplice spettacolo sportivo. «Rappresenta il battito del cuore di un’intera città», ha spiegato, evidenziando come i Giochi possano diventare per Taranto un’occasione di orgoglio, soddisfazione e rilancio.

Abodi ha inoltre ringraziato la Rai per l’ampia copertura televisiva già avviata e il Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo, evidenziando come la manifestazione contribuirà a valorizzare l’immagine dell’Italia, mettendo in luce «la passione, l’ingegno e la capacità organizzativa del nostro Paese».

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il vicepresidente della Regione Puglia Christian Casili.