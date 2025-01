Bari, inchiesta su baby gang per aggressioni a immigrati: uno degli indagati ha 12 anni

Ci sarebbe una baby gang composta da almeno dieci ragazzini dietro alle ripetute aggressioni a cittadini bengalesi avvenute al quartiere Libertà di Bari tra il settembre e il novembre dello scorso anno: sette di coloro che sono già stati identificati sarebbero minorenni e uno avrebbe appena 12 anni. Si tratterebbe per lo più di giovanissimi appartenenti a famiglie facenti capo a clan di spicco della criminalità organizzata barese.

Sono dieci gli episodi su cui convergono le indagini della Procura ordinaria e di quella presso il Tribunale per i Minori: gli immigrati, alcuni residenti e altri gestori di attività commerciali nella zona, sarebbero stati insultati, picchiati selvaggiamente e in alcuni casi anche rapinati (di telefoni cellulari, biciclette e monopattini).

Alcune settimane fa la comunità bengalese, per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere maggiori controlli per le strade del Libertà, era scesa in piazza invocando sicurezza.

Marina Poci